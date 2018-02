FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Mondneujahrs" geschlossen. In Hongkong findet am "Tag vor Mondneujahr" lediglich ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Für die nervösen Märkte bilden die Inflationsdaten aus den USA die entscheidenden Wegmarken in dieser Woche. An erster Stelle stehen am Mittwoch die US-Verbraucherpreise, am Donnerstag kommen die US-Erzeugerpreise und am Freitag die Importpreise. Sollten die Prognosen insbesondere für die Verbraucherpreise überschritten werden, könnte das eine neue Panikattacke an den Märkten einläuten. Aber wenn die Schätzungen nicht übertroffen oder gar unterschritten werden, ist ein starker Aufwärtsschub an den Märkten möglich. Die Zinsängste dürften dann erst einmal abflauen. Für die Verbraucherpreise erwarten die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen in der Gesamtrate ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, für die Kernrate von 0,2 Prozent. Im Jahresvergleich wird in der Gesamtrate ein Rückgang von 2,1 auf 1,9 Prozent prognostiziert, bei der Kernrate von 1,8 auf 1,7 Prozent. Die globalen Finanzmärkte waren in den vergangenen zwei Wochen in heftige Turbulenzen geraten, weil sich in den USA ein höherer Preis- und Lohndruck abzeichnet, der die Federal Reserve zu einem schnelleren Ausstieg aus der immer noch sehr lockeren Geldpolitik zwingen könnte. An den Märkten herrscht sogar die Befürchtung, dass die US-Notenbank von Normalisierung auf Inflationsbekämpfung umschalten muss; US-Inflationsdaten stehen deshalb im Fokus der Börsianer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:30 DE/Bilfinger SE, Jahresergebnis (11:00 PK), Mannheim

07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal

10:00 DE/Ceconomy AG, HV, Düsseldorf

10:00 LU/Stabilus SA, HV, Luxemburg

18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis, Rom

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

DIVIDENDENABSCHLAG

Tui: 0,65 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: -0,7% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj -IT 10:00 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj -EU 11:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+3,2% gg Vj -US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2055 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 Auktion 2,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2028 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.664,50 0,11 Nikkei-225 21.181,02 -0,30 Schanghai-Composite 3.179,12 -0,18 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.196,50 -0,70 DAX-Future 12.241,00 -0,89 XDAX 12.248,80 -0,89 MDAX 25.079,26 -0,52 TecDAX 2.462,54 -0,62 EuroStoxx50 3.340,93 -0,81 Stoxx50 2.987,39 -0,72 Dow-Jones 24.640,45 0,16 S&P-500-Index 2.662,94 0,26 Nasdaq-Comp. 7.013,51 0,45 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,23 +26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Etwas leichter - Die Nervosität an den europäischen Finanzmärkten ist auch am Dienstag hoch geblieben. Die Aktienbörsen brachen ihre Erholungen erst einmal ab und kamen etwas zurück. Deutlich im Plus schlossen nur die Rohstoff-Aktien, deren europäischer Stoxx-Branchenindex um 1,0 Prozent stieg. Am Mittwoch werden in den USA neue Preisdaten bekannt gegeben, auch deshalb waren die Anleger vorsichtig. Verkauft wurden vor allem zinssensitive Branchen. Der Index der Telekom-Aktien im europäischen Stoxx-Universum führte mit einem Minus von 1,1 Prozent die Verliererliste an, und im DAX waren Deutsche Telekom mit einem Minus von 1,6 Prozent einer der größten Verlierer. Aus Frankreich haben Michelin und Kering berichtet. Obwohl die Zahlen beider Konzerne als solide oder sogar sehr gut gewertet wurden, ging es mit den Aktien nach unten. So verloren Kering 3,9 Prozent. Möglicherweise störten sich einige Anleger an Details, sagten Händler. So habe die Marge die Erwartungen nicht erfüllt. Daneben habe Kering keinen konkreten Ausblick auf das laufende Jahr geliefert. Michelin verloren 2,1 Prozent, obwohl der Reifen-Hersteller die Erwartungen des Marktes komfortabel erreicht hat. Michelin steigt zudem als Minderheitsaktionär mit 60 Millionen Euro bei der deutschen Werkstattkette ATU ein.

DAX/MDAX/TECDAX

AUSBLICK: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für das frühe Geschäft. Der DAX wird vorbörslich 0,6 Prozent höher erwartet bei 12.270 Punkten, mit dem Euro-Stoxx-50 geht es ähnlich stark nach oben. "Die guten Vorlagen aus den USA stützen die Stimmung", sagt ein Händler. Dort schlossen die großen Indizes im Plus, nachdem sie zur Schlussglocke in Europa noch im Minus gelegen hatten. Allerdings dürften Anleger erst einmal zurückhaltend bleiben und auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreisentwicklung am Nachmittag warten. "Angesichts der kursierenden Inflationsängste sind die Chancen auf einen Short-Squeeze nach den Zahlen gut", sagt der Marktteilnehmer. Voraussetzung sei, dass die Inflation im Januar nicht stärker zugenommen habe als erwartet. Ein unerwartet starker Anstieg könnte allerdings auch eine erneute Panik-Attacke an den Märkten auslösen.

RÜCKBLICK: Etwas leichter - Verhalten positiv zeigten sich die Anleger gegenüber der Metro-Aktie. Händler werteten die Ergebniszahlen als positive Überraschung. Die Aktie notierte 0,6 Prozent höher. Bei Aurubis zeigten sich die Anleger enttäuscht. Der Kupferkonzern hat sowohl beim Umsatz als auch beim Vorsteuerergebnis die Prognosen nicht ganz erfüllen können. Für die Aktie ging es 8,0 Prozent nach unten. Auf ein positives Echo stießen die Erstquartalsergebnisse des Reisekonzerns Tui. Sie sind sowohl beim Umsatz als auch beim EBITA deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Positiv bewerteten Händler zudem Aussagen zu den wichtigen Sommerbuchungen. Die Aktie rückte um 2,2 Prozent vor. Dagegen erholten sich Lufthansa um 1,4 Prozent. Commerzbank profitierten mit einem Plus von 0,5 Prozent von einer Kaufempfehlung durch Mainfirst.

XETRA-NACHBÖRSE

Als sehr ruhig beschrieb ein Händler den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Dienstag. Im Gefolge der Wall Street habe sich der Markt etwas erholt, auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es aber nicht gegeben. Die Aktien von Siemens und der Deutschen Bank hätten nicht auf einen Bericht des Handelsblatts reagiert, dass die Börsengänge der Töchter Healthineers bzw Deutsche Asset Management noch vor Ostern erfolgen sollten.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Nach Anlaufschwierigkeiten hat sich die Erholung an der Wall Street doch noch fortgesetzt, wenn auch merklich langsamer als an den beiden vorigen Handelstagen. Marktteilnehmer verwiesen auf die mit sehr viel Unsicherheit behafteten Inflationsdaten am Mittwoch. Sie hätten das Potenzial, die Kurse drastisch in die eine wie die andere Richtung zu bewegen. Unter den Einzelwerten stiegen Pepsico um 0,2 Prozent. Der Quartalsgewinn des Getränkeherstellers war dank Sparmaßnahmen höher als erwartet, doch ging der Umsatz mit Getränken und Snacks zurück. Under Armour schossen um 17,5 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Sportbekleidung mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Mit einem Plus von 9,3 Prozent reagierten die Aktien von Amerisourcebergen auf Berichte informierter Personen, laut denen die Apothekenkette Walgreens an dem Medikamentengroßhändler interessiert ist. Aktien anderer potenzieller Walgreens-Übernahmeziele verbuchten hingegen Verluste, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Walgreens auch nach ihnen greift. So verbilligten sich McKesson um 1,9 Prozent. Auf McKesson und Cardinal Health, die um 3,4 Prozent nachgaben,

