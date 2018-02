WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist auch im Schlussquartal 2017 robust gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt habe in den Monaten Oktober bis Dezember 0,6 Prozent höher gelegen als im dritten Quartal, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Gesamtjahr 2017 wuchs die deutsche Wirtschaft um 2,2 Prozent und damit so stark wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr./bgf/jha/

