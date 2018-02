DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Mondneujahrs" geschlossen. In Hongkong findet am "Tag vor Mondneujahr" lediglich ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Die japanische Wirtschaft ist von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres das achte Quartal in Folge gewachsen. Damit befindet sich Japans Wirtschaft in der längsten Wachstumsphase seit den späten achtziger Jahren. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der moderate Aufschwung auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ersten Schätzungen zufolge annualisiert um 0,5 Prozent. Ökonomen hatten dagegen mit 0,9 Prozent eine stärkere Expansion erwartet. Im gesamten vergangenen Jahr wuchs das BIP um 1,6 Prozent, und damit so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Daten lassen insgesamt darauf schließen, dass die Wirtschaftspolitik von Premierminister Shinzo Abe Früchte trägt, die Wirtschaft auf einen moderaten, aber stabilen Wachstumspfad zu bringen. Getragen wurde das Wachstum im vierten Quartal 2017 nicht zuletzt durch die Ausgaben privater Verbraucher, die für rund 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts stehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR -US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Realeinkommen Januar 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.666,70 +0,19% Nikkei-225 21.154,17 -0,43% Hang-Seng-Index 30.323,46 +1,62% Kospi 2.421,83 +1,11% Schanghai-Composite 3.200,76 +0,50% S&P/ASX 200 5.841,20 -0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Aktienbörsen setzt sich kein einheitlicher Trend durch. Händler sprechen von einer Abkoppelung von den internationalen Vorgaben und einer Rückbesinnung auf lokale Themen. Zudem dünne der Handel vor den anstehenden Feiertagen wegen des Mondneujahrfestes ab Donnerstag in China und Südkorea immer weiter aus. Aus dem Rahmen fällt der hoch volatile Handel in Japan, wo der Leitindex von einem auf 15-Monatshoch gestiegenen Yen zunächst heftig ins Minus gedrückt wird, sich aber anschließend wieder etwas erholt. "Die eher vorsichtige Risikoneigung und die hohe Volatilität bei Aktien dürfte Yen-Käufe wegen seines Rufes als sicherer Hafen begünstigen", sagt ein Marktstratege. Er glaubt, dass bis zum Ende der Amtszeit einiger Vertreter der japanischen Notenbank in den nächsten zwei Monaten der Yen weiter zur Stärke neigen werde. Andere Marktteilnehmer spekulieren über die Ernennung von möglicherweise falkenhaft gestimmten Neumitgliedern der Bank of Japan an der Seite von Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda. Die japanische Währung setzte ausgerechnet mit der Verkündung schwacher BIP-Daten ein. In Hongkong stützt die Stärke des Schwergewichts Tencent mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent. Gesucht sind auch Bankenwerte. In Seoul treibt mit Samsung Electronics (plus 2,8 Prozent) ebenfalls ein Schwergewicht. Damit hat die Aktie den Löwenanteil der vorangegangenen Verluste wieder wettgemacht. Auf Neuseeland brachen Fletcher Building um 9,3 Prozent auf ein Zweijahrestief ein, nachdem das Unternehmen zusätzliche Verluste der Sparte Bauen & Wohnen eingeräumt hatte. Toshiba steigen in Tokio um 1,3 Prozent. Der Elektronikkonzern hatte Neunmonatszahlen vorgelegt und dabei einen Gewinn ausgewiesen, nachdem im Vorjahr noch Verluste geschrieben worden waren.

US-NACHBÖRSE

Baidu legten um 5,2 Prozent zu, nachdem die Gesellschaft mit ihren Geschäftszahlen die Markterwartungen für das vierten Quartal übertrumpft hatte. Sowohl Umsatz als auch bereinigtes Ergebnis lagen über den Schätzungen. Talend schossen um 16,5 Prozent nach oben. Die Gesellschaft verbuchte zwar einen Verlust, dieser fiel in der vierten Periode aber nicht ganz so dramatisch wie befürchtet aus. HubSpot lieferte Viertquartalszahlen über den Marktschätzungen ab, CEO John Kinzer wird das Unternehmen indes zum Jahresende verlassen, wofür keine Gründe genannt wurden. Die Aktie kletterte aber mit der Konzentration auf die Geschäftszahlen um 1,0 Prozent. Twilio sprangen um 6,2 Prozent in die Höhe. Der Cloud-Kommunikationsanbieter übertraf die Erlösschätzungen locker und wies einen kleiner als befürchtet ausgefallenen Verlust aus. MetLife fielen dagegen um 1,0 Prozent. Der Versicherungskonzern verfehlte mit dem bereinigten Quartalsergebnis die Schätzungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.640,45 0,16 39,18 -0,32 S&P-500 2.662,94 0,26 6,94 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.013,51 0,45 31,55 1,60 Nasdaq-100 6.553,86 0,46 30,01 2,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,801 Mrd 1,026 Mrd Gewinner 1.698 2.195 Verlierer 1.280 813 Unverändert 104 82

Gut behauptet - Nach Anlaufschwierigkeiten hat sich die Erholung an der Wall Street doch noch fortgesetzt, wenn auch merklich langsamer als an den beiden vorigen Handelstagen. Marktteilnehmer verwiesen auf die mit sehr viel Unsicherheit behafteten Inflationsdaten am Mittwoch. Sie hätten das Potenzial, die Kurse drastisch in die eine wie die andere Richtung zu bewegen. Unter den Einzelwerten stiegen Pepsico um 0,2 Prozent. Der Quartalsgewinn des Getränkeherstellers war dank Sparmaßnahmen höher als erwartet, doch ging der Umsatz mit Getränken und Snacks zurück. Under Armour schossen um 17,5 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Sportbekleidung mit dem Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Mit einem Plus von 9,3 Prozent reagierten die Aktien von Amerisourcebergen auf Berichte informierter Personen, laut denen die Apothekenkette Walgreens an dem Medikamentengroßhändler interessiert ist. Aktien anderer potenzieller Walgreens-Übernahmeziele verbuchten hingegen Verluste, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Walgreens auch nach ihnen greift. So verbilligten sich McKesson um 1,9 Prozent. Auf McKesson und Cardinal Health, die um 3,4 Prozent nachgaben, lastete aber auch drohende Konkurrenz durch Amazon. Laut Wall Street Journal prüft Amazon derzeit, ins Geschäft mit der Belieferung von Kliniken mit Medikamenten einzusteigen. Apple-Aktien gewannen am Tag der Hauptversammlung des iPhone-Herstellers 1,0 Prozent. Twitter verteuerten sich nachrichtenlos um 8 Prozent. Der Kurznachrichtendienst hatte erst in der vergangenen Woche sehr gute Geschäftszahlen veröffentlicht.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,10 2,5 2,08 90,0 5 Jahre 2,54 -2,0 2,56 61,3 7 Jahre 2,73 -3,4 2,77 48,5 10 Jahre 2,82 -3,5 2,86 38,0 30 Jahre 3,11 -3,1 3,14 4,6

Staatsanleihen waren am Tag vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten wieder gefragt. Auch die Volatilität der Aktienmärkte habe viele Anleger den "sicheren Hafen" des Anleihemarkts aufsuchen lassen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,2374 +0,2% 1,2349 1,2323 +3,0% EUR/JPY 132,67 -0,4% 133,17 132,69 -1,9% EUR/GBP 0,8903 +0,1% 0,8894 0,8887 +0,1% GBP/USD 1,3897 +0,1% 1,3886 1,3868 +2,8% USD/JPY 107,22 -0,6% 107,82 107,69 -4,8% USD/KRW 1077,36 -0,8% 1085,70 1084,78 +0,9% USD/CNY 6,3398 -0,0% 6,3410 6,3432 -2,6% USD/CNH 6,3282 -0,1% 6,3324 6,3407 -2,9% USD/HKD 7,8223 +0,0% 7,8218 7,8232 +0,1% AUD/USD 0,7875 +0,3% 0,7854 0,7870 +0,7% NZD/USD 0,7313 +0,5% 0,7274 0,7297 +3,0% Bitcoin BTC/USD 8.813,87 3,08 8.550,80 8.538,47 -40,40

Der Dollar gab nochmals nach. Der Euro kletterte wieder deutlicher über die Marke von 1,23 Dollar und notierte im späten Handel bei etwa 1,2350 Dollar. Zur japanischen Währung sank der Greenback auf etwa 107,70 Yen, am Montag hatte er noch etwa 1 Yen mehr gekostet. Marktbeobachter erklärten die Schwäche des Dollar mit Befürchtungen, dass Zinsen und Inflation steigen könnten und das geplante Infrastrukturprogramm des US-Präsidenten das Haushaltsdefizit der USA vergrößern dürfte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,18 59,19 -0,0% -0,01 -2,1% Brent/ICE 62,82 62,72 +0,2% 0,10 -5,1%

February 14, 2018 02:08 ET (07:08 GMT)

Die Ölpreise zeigten sich uneinheitlich. Den Preis für US-Rohöl belasteten die Befürchtungen einer weiter zunehmenden Ölförderung in den USA. Die US-Schieferölproduktion wird voraussichtlich die globale Ölnachfrage übersteigen und die Preise in diesem Jahr belasten, warnte die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem Monatsbericht. Allerdings prognostizierte die IEA in ihrem Bericht auch eine weltweit steigende Nachfrage. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 59,19 Dollar. Für die europäische Referenzsorte Brent ging es 0,2 Prozent auf 62,72 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.333,83 1.329,16 +0,4% +4,67 +2,4% Silber (Spot) 16,62 16,58 +0,3% +0,04 -1,8% Platin (Spot) 977,35 975,00 +0,2% +2,35 +5,2% Kupfer-Future 3,16 3,16 +0,1% +0,00 -4,1%

Mit dem fallenden Dollar legte der Goldpreis zu. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 1.329 Dollar. Teilnehmer sprachen allerdings auch von einer Erholungsbewegung, nachdem es für das Edelmetall in der vergangenen Woche um 1,6 Prozent nach unten gegangen war. Es war die schwächste Wochenentwicklung seit zwei Monaten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

WELTKONJUNKTUR

Das Weltwirtschaftsklima hat sich im ersten Quartal 2018 nach einer Erhebung des Ifo Instituts sehr stark verbessert. Der Indikator stieg von 17,1 auf 26,0 Punkte.

MARKTVOLATILITÄT/GOLDMAN SACHS

Nach Einschätzung von Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein ist die Frage nicht, ob, sondern wann die Volatilität an den Finanzmärkten wieder voll in Schwung kommt. Für die Händler seiner Bank, die sich in letzter Zeit schwer getan haben, wäre das eine erfreuliche Nachricht.

MERCK & CO

Der US-Pharmakonzern hat eine klinische Studie mit einem experimentellen Medikament gegen Alzheimer abgebrochen. Die Entscheidung zum Abbruch der Phase-III-Studie mit Verubecestat ist der jüngste Rückschlag bei der Suche der Pharmaindustrie nach einer besseren Behandlung der Hirnerkrankung.

