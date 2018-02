NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der US-Investmentbank Goldman Sachs zufolge haben die Zahlen des Industrie-und Stahlkonzerns Thyssenkrupp zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 ein gemischtes Bild gezeigt. Der Ausblick auf das zweite und dritte Geschäftsjahresviertel, in dem im Quartalsvergleich Steigerungen in allen Geschäftsbereichen avisisiert worden seien, sei "positiv", schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung./ajx/ck

