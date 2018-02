Nach starken Preisrückgängen in der Vorwoche haben sich die Rohölpreise stabilisiert. Im frühen Handel kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 62,80 US-Dollar.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst so gut wie nicht bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 62,80 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West ...

Den vollständigen Artikel lesen ...