Am 24.01. hatten wir im RuMaS Express-Service auf ImmunoGen aufmerksam gemacht. Der Beitrag hatte den Titel: "ImmunoGen: Wenn der Widerstand fällt kann es nur bergauf gehen!" In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: "ImmunoGen ist ein US-Biotech-Unternehmen, was sich insbesondere mit Medikamente für die Krebstherapie befasst. Man hat bereits Medikamente im Markt, die zunehmend die Umsätze stärken. Wir trauen dem Unternehmen positive Meldungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...