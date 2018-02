Paris - Mit dem Erreichen der Hochs aus dem September, stoppte der massive Aufwärtsimpuls bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) und das Edelmetall ging in eine moderate Korrektur über, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. In deren Verlauf sei die kurzfristige Haltemarke bei 990 USD unterschritten und anschließend in der vergangenen Woche die Unterstützung bei 967 USD erreicht worden.

