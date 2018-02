Frankfurt - Die Konjunktur in Deutschland verläuft weiterhin solide, so die Analysten der DekaBank. Nicht alles glänze - wie zuletzt die Umsätze im Einzelhandel oder die Produktion im Bau -, aber unterm Strich komme dennoch ein ordentliches Wachstum im vierten Quartal heraus. Ein Ende des Aufschwungs sei derzeit nicht in Sicht: Die globale Konjunktur laufe, und die Binnenwirtschaft werde mit für deutsche Verhältnisse hohen Lohnabschlüssen unterfüttert.

