Dafür kombinieren die Unternehmen die Erfahrung von Sanner in der Herstellung kundenspezifischer Pharmaverpackungen, Dosier- und Verabreichungssysteme mit der Sensortechnologie von Amiko. Auf der Pharmapack Europe in Paris präsentierten Sanner und Amiko ihre Kooperation in der Entwicklung intelligenter Add-ons für Inhalationssysteme. Sanner Ventures, Muttergesellschaft von Sanner und Corporate Venture Capital Office mit Fokus auf neue Technologien für das Gesundheitswesen, unterstützt Amiko Digital Health mit einer strategischen Investition. Diese fließt in die Weiterentwicklung des Kernprodukts von Amiko - die Respiro Plattform, ein innovatives Management-Tool für Atemwegs-Erkrankungen.

Auf dem Weg zu echter Therapietreue

Auf operativer Ebene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...