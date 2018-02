Die CSU inszeniert sich beim Politischen Aschermittwoch als Partei der Heimat. Der designierte Ministerpräsident Söder muss jedoch auf Mistreiter Seehofer verzichten.

Ob es die Umfrage war, die Horst Seehofer dazu bewogen hat nicht nach Passau zu kommen? Oder war es wirklich ein Grippevirus, der den CSU-Parteivorsitzenden und Ministerpräsident von Bayern dazu zwang, keine 24 Stunden vor dem politischen Aschermittwoch abzusagen? In Tagen des Umbruchs gibt es viele Gerüchte, Mutmaßungen und Unterstellungen. Andererseits: Warum soll nur Helene Fischer ein Infekt plagen?

Wie auch immer: An diesem Mittwoch wird Seehofer nicht wie geplant vor den rund 3000 CSU-Anhängern in der Dreiländerhalle in Passau reden und im Anschluss sein designierter Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten, Markus Söder. Es wäre ein erster gemeinsamer Auftritt der beiden in Bierzeltatmosphäre gewesen, nachdem sie sich Ende vergangenen Jahres nach jahrelangem Machtkampf auf den Übergang verständigt hatten und sich dies von einem Parteitag bestätigen ließen.

Nun also wird schon in diesem Jahr der erste politische Schlagabtausch zum Ende der Karnevalszeit ohne den Oberbayern Seehofer stattfinden. Dabei war alles auf ihn und Söder ausgerichtet: Die Bühne strahlt in diesem Jahr bewusst in Holzoptik; auf der Bühne steht nicht mehr nur das Rednerpult, vielmehr sorgen dahinter zusätzlich etliche Biertische mit karierten Decken und Bierbänken für das, was die Bayern mögen: heimelige Atmosphäre.

Und weil sie genau um diese fürchten und deshalb bei der Bundestagswahl auch in Bayern die AfD gewählt haben, kämpft die CSU um ihren Anspruch, Verteidiger der Heimat zu sein. Rechts neben der CSU soll es im Parteienspektrum keinen Platz geben, jedenfalls nicht mehr lange.

Deshalb sollten die beiden Heimatminister reden: Söder für Bayern und Seehofer für den Bund, wo er in Zukunft Innen- und Heimatminister sein will. Generalsekretär Andreas Scheuer nennt das Ressort mit den Aufgaben für Inneres, Bau und Heimat bereits "Lebensministerium". Schließlich gehe es darum, überall im Land für gleiche Lebensverhältnisse zu sorgen. ...

