Zürich - Die Flughafen Zürich AG hat drei neue Mieter für die Büroflächen im Grossbauprojekt "The Circle" gefunden. Microsoft, Spaces und Abraxas werden insgesamt 9'000m2 im Modul "Headquarters & Offices" mieten.

Microsoft Schweiz wird ihren Hauptsitz von Wallisellen an den Flughafen Zürich verlegen und in "The Circle" auf rund 3'500m2 Mietfläche den "Arbeitsplatz der Zukunft" realisieren. Als Partnerin der Flughafen Zürich AG wird Microsoft an der Entwicklung eines innovativen und technologisch führenden Geschäftsviertels mitwirken. Die Technologie-Partnerschaft soll der Destination zu neuen Impulsen verhelfen, um einen inspirierenden ...

