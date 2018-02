Clustin hat sich zwecks Erweiterung seiner bestehenden NetSuite-Lösungen mit DSI zusammengeschlossen. Die Digital Supply Chain Platform und die "Built for NetSuite"-Anwendungen von DSI werden den Wert von NetSuite für Clustin-Kunden steigern.

Clustin, ein NetSuite-Lösungsanbieter mit Sitz in Italien, hilft internationalen Unternehmen durch die Nutzung innovativer, cloudbasierter Lösungen bei der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse, der Optimierung ihrer Technologienutzung und der Stärkung ihres Wettbewerbsvorteils in globalen Märkten. Clustin ist ein Select Member des SuiteCloud Developer Network und hat unter Verwendung aller Funktionalitäten, die NetSuite in breitgefächerten Bereichen bietet, über 100 NetSuite-Projekte implementiert.

Das Engagement von Clustin, mit Unternehmen an der besten Strategie zu arbeiten, um sie in einem globalen Markt wettbewerbsfähig zu machen, passt genau zum Ziel von DSI, Expertenwissen für alle Inventaranforderungen der digitalen Wirtschaft bereitzustellen.

"Wenn wir bei DSI Partner suchen, sehen wir uns nach erfahrenen Unternehmen um, welche die örtliche Geschäftskultur verstehen und Erfahrung darin haben, neue Produkte an den Märkten vor Ort einzuführen", sagte Mark Goode, Chief Operating Officer von DSI. "Clustin war der erste Partner in Italien, der Oracle NetSuite repräsentierte und das Produkt mit nachweislichen Erfolgen implementiert hat. DSI freut sich darauf, mit Clustin im italienischen Markt Geschäftsprozesse zu verbessern und die Technologienutzung zu optimieren."

Clustin konzentriert sich auf vertikale Märkte, speziell in Großhandel und Vertrieb, Einzelhandel und Fertigung. Durch den Zusammenschluss mit DSI wird Clustin seine Angebote und Kapazitäten innerhalb dieser Bereiche genau anpassen können.

"Wir suchen immer nach den besten Lösungen für Geschäftsanforderungen, und die Plattform von DSI wird uns dabei stärken. Die Partnerschaft mit DSI bedeutet, dass wir bei Clustin unseren Kunden einen Mehrwert bieten können, wenn sie bestehende Anwendungen wie etwa Oracle NetSuite mit der Digital Supply Chain Platform von DSI erweitern", sagte Ponziano Ciampi, Executive Chairman und Co-CEO von Clustin.

Über Clustin

Clustin ist der Systemintegrator für kleine und mittlere Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt. Clustin ist ein Akronym für "Clustering Innovation", was sich auf die Schaffung eines Netzwerks von Unternehmen oder von Partnerschaftsmodellen bezieht, welche Innovation und Wachstum verbindet. E-Commerce im Allgemeinen und Omnichannel-Strategien bedeuten ein Knowhow, das Clustin mehr denn je zu einem Marktteilnehmer auf globaler Ebene macht.

Weitere Informationen über Clustin erhalten Sie unter http://www.clustin.com oder per E-Mail an press@clustin.com

Über DSI

DSI bietet auf Mobilgeräte ausgerichtete Apps und Cloud-Inventarlösungen für die digitale Wirtschaft. Unter www.dsiglobal.com erfahren Sie mehr.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180214005396/de/

Contacts:

DSI

Steve O'Keeffe, +44 1628 421740

Vorstand, Region EMEA