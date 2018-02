Frankfurt - Der Renditeanstieg bei Staatsanleihen bester Bonität und die Turbulenzen an den Aktienmärkten haben auch die Entwicklung von Schwellenländeranlagen belastet, so die Analysten der DekaBank.Emerging-Markets (EM)-Lokalwährungsanleihen lägen trotz der jüngsten Korrektur seit Jahresbeginn noch im Plus. EM-Aktien und -Hartwährungsanleihen seien dagegen ins Minus gerutscht. Die Analysten würden die jüngste Entwicklung als Korrektur und nicht als Trendwende betrachten. Die moderate Reaktion sei vor allem damit zu erklären, dass das globale Wirtschaftsumfeld weiterhin in guter Verfassung sei. Die US-Zinswende erfolge zudem in kleinen Schritten, sodass sich die Investoren darauf einstellen könnten. Insgesamt seien die Zinsen in den G3-Ländern noch immer so niedrig, dass Investoren auf der Suche nach Zusatzrenditen bleiben dürften. Auch fundamental gebe es immer wieder positive Entwicklungen: Nachdem in Argentinien und Brasilien die Regierungswechsel im vergangenen Jahr für bessere Stimmung gesorgt hätten, gebe es nun auch in Südafrika Hoffnung auf einen politischen Neuanfang, nachdem der Rückzug von Präsident Zuma offenbar unmittelbar bevorstehe. (Ausgabe Februar/ März 2018) (14.02.2018/alc/a/a)

