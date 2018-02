Der deutsche Leitindex ist gestern erneut abgerutscht. Dabei pendelte der DAX die meiste Zeit zwischen moderaten Verlusten und leichten Zugewinnen. In der letzten Handelsstunde ging es dann aber deutlicher nach unten. Am Ende lag der DAX bei 12.196 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7 Prozent. Marktidee: FielmannFür die Aktie von Fielmann lief es 2018 bisher nicht gut. Jetzt ist allerdings neue Hoffnung da. Fielmann legte in der vergangenen Woche starke Zahlen vor. Der Kurs zog daraufhin deutlich an. Aus charttechnischer Sicht wird es jetzt spannend. Die Aktie befindet sich vor einer breiten Widerstandszone.