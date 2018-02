Wien - In den USA konnte die Aktie von Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) gestern von Quartalsergebnis profitieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Sportbekleidungshersteller habe dabei im vierten Quartal mehr umsetzten können als von Analysten erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...