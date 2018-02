Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street kehren die Anleger auch wieder an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,8 Prozent auf 12.294 Punkte zu. Das Hauptaugenmerk der Börsianer richtete sich allerdings auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Nachmittag (MEZ).

Den vollständigen Artikel lesen ...