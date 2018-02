FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R3A XFRA US8649091068 SUCAMPO PHARMA. A DL -,01

GO91 XFRA SE0005562014 GUIDELINE GEO AB SK 1

SGX1 XFRA US1281951046 CALATLANTIC GRP DL-,01

7C8 XFRA AU000000IVX4 INVION LTD