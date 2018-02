Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anteil von Kartenzahlungen in Deutschland hat im vergangenen Jahr sowohl nach Umsatz als auch nach Anzahl der Zahlungsvorgänge zugenommen. Allerdings bleibt Bargeld vorerst weiter das beliebteste Zahlungsmittel. Das ist das Ergebnis der alle drei Jahre angestellten Studie der Bundesbank zum Zahlungsverhalten. "Bargeld bleibt am beliebtesten, aber die Kartenzahlungen legen zu", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt.

Laut Bundesbank bezahlten Privatpersonen 48 (2014: 53) Prozent ihrer Einkäufe von Waren und Dienstleistungen mit Bargeld. Der Anteil aller Karten nahm dagegen auf 40 (33) Prozent zu, wobei den größten Anteil Debitkarten mit Pin hatten - 28 (24) Prozent der Zahlungen entfielen auf sie. Laut der auf Umfragen beruhenden Studie beträgt der Bargeldanteil nach der Anzahl der Transaktionen nur noch auf 74 (79) Prozent. Vor allem für Einkäufe von bis zu 5 Euro wird fast ausschließlich Bargeld genutzt, bei Einkäufen bis 50 Euro überwiegend.

Der Einkauf mit den Smartphone spielt in Deutschland weiterhin eine untergeordnete Rolle. Allerdings haben schon 5 Prozent der Befragten Apps zum Versenden oder Empfangen von Geld ohne Eingabe einer Iban genutzt.

Bei Einkäufen im Internet bevorzugen die Verbraucher die Bezahlung auf Rechnung oder per Überweisung (57 Prozent), es folgen Paypal (41 Prozent), Kreditkarte (15 Prozent) und Lastschrift (15 Prozent).

Laut der Umfrage sind die Deutschen sehr zufrieden mit den angebotenen Bezahlverfahren. Trotzdem gaben 38 Prozent der Befragten an, dass es ihnen zu lange dauere, bis eine Zahlung dem Konto gutgeschrieben sei. Thiele verwies darauf, dass Kreditinstitute seit November 2017 Apps für Mobiltelefone für Echtzeitzahlungen anbieten dürften. 15 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ihr Konto bei einem Internetanbieter anstatt bei einer Geschäfts- oder Direktbank zu führen.

Grund der anhaltenden Beliebtheit von Bargeld sind aus Sicht der Verbraucher der gute Überblick über die Ausgaben, die einfache Nutzung und die Vertrautheit, bei denen Scheine und Münzen deutlich besser als andere Zahlungsmittel abschnitten. Lediglich beim Schutz vor finanziellem Verlust lag die Debitkarte vorn.

77 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass sich ohne Bargeld bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zurecht finden würden, 71 Prozent schätzen Bargeld als Mittel, um Kinder an den Umgang mit Geld heranzuführen. 88 Prozent wollen auch künftig die Möglichkeit haben, bar zu zahlen. "Eine schnelle Änderung der Zahlungsgewohnheiten erwarten wir derzeit nicht", sagte Bundesbank-Vorstand Thiele. Allerdings sei mit einem weiteren Anstieg des Anteils von Kartenzahlungen zu rechnen.

Nach Schätzungen der Bundesbank wird Bargeld übrigens gar nicht überwiegend zum Bezahlen verwendet, sondern zur Wertaufbewahrung. Nur 10 Prozent der von der Bundesbank in Umlauf gebrachten Banknoten tauchen nämlich in Deutschland am Point of Sale auf, 20 Prozent werden in Deutschland gehortet, 20 Prozent im Euroraum und 50 Prozent außerhalb des Euroraums.

