Die zweitgrößte Schweizer Bank hat 2017 einen Verlust von 983 Millionen Franken verbuchen müssen. Grund dafür ist vor allem die Abschreibung wegen US-Steuerreform.

Die Credit Suisse hat das dritte Jahr in Folge tiefrote Zahlen verbucht. Eine Abschreibung wegen der US-Steuerreform brockte der zweitgrößten Schweizer Bank 2017 einen Verlust von 983 Millionen Franken ein, wie Credit Suisse am Mittwoch mitteilte. Die Bank schnitt damit etwas besser als erwartet ab. In den beiden Vorjahren hatte das Institut in Summe bereits rund 5,6 Milliarden Franken verloren. 2018 erwartet der Konzern jetzt aber die Wende. Das Jahr habe gut begonnen. Das gelte insbesondere für das Handelsgeschäft, in dem die Erträge in den ...

