Die Debatte um den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr erhitzt die Gemüter: SPD-Vize Schwesig fordert finanzielle Unterstützung durch den Bund. Auch die Kommunen zeigen sich skeptisch.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat zurückhaltend auf Überlegungen in der Bundesregierung für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr reagiert. "Das hört sich erst einmal gut an", sagte die SPD-Vizechefin am Mittwoch im Deutschlandfunk. Wenn man aber in diese Richtung gehen wolle, dann benötigten Länder und Gemeinden eine bessere finanzielle Unterstützung durch den Bund. Die entscheidende Frage sei, wer für den Einnahmeausfall aufkomme. "Wir sind sicherlich offen, über alles zu diskutieren", sagte sie. Der Bund könne aber nicht einfach Vorschläge machen und von Ländern und Kommunen dann die Umsetzung fordern. Zudem müsse man sich auch mit dem teilweisen unzureichenden öffentlichen Nahverkehr auf dem Land befassen.

Die Rede ist von rund zwölf Milliarden Euro, die ein kostenloser Nahverkehr an Einnahmeausfällen verursachen würde. Die Bundesregierung hatte in einem Brief an die EU-Kommission einen Test in fünf Städten vorgeschlagen. Damit will die sie dem Problem überhöhter Schadstoffwerte in vielen Innenstädten begegnen, die Fahrverbote für "schmutzige" Diesel-Autos nach sich ziehen könnten.

Bei den Kommunen stößt der Vorschlag auf viel Skepsis. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verwies ebenfalls auf die Kostenfrage. "Die Kommunen und Verkehrsbetriebe können es jedenfalls nicht bezahlen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch). Die Einnahmen von rund 13 Milliarden Euro pro Jahr im öffentlichen Nahverkehr würden auch benötigt, um besser zu werden und Angebote auszubauen. ...

