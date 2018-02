Kein Durchbruch in der Alzheimer-Behandlung: Der US-Konzern Merck & Co. stellt die Entwicklung eines Präparats ein, nachdem es in Studien schlecht abschnitt.

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat bei der Entwicklung eines Alzheimer-Medikaments einen Rückschlag erlitten. Merck werde eine fortgeschrittene Studie mit dem Mittel Verubecestat beenden, da es unwahrscheinlich sei, dass es wirke, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. In der Studie war das Mittel an Patienten im frühen Stadium der Erkrankung getestet worden. Vor einem Jahr war bereits eine Studie mit dem gleichen Wirkstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...