ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Credit Suisse sind am Mittwoch mit plus 3,06 Prozent auf 17 Franken an die Spitze des SMI gestiegen. Die US-Steuerreform brockte der Schweizer Großbank zwar im vergangenen Jahr einen Verlust ein. Allerdings lief es im eigentlichen Geschäft besser als von Analysten erwartet, zudem hätten die marktabhängigen Unternehmensfelder einen "sehr guten Start in das Jahr 2018" erwischt, hieß es.

Abgesehen von der Sparte Global Markets habe die Schweizer Bank in allen Bereichen besser abgeschnitten als erwartet, lobte etwa Analyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan. Die Expertin Anke Reingen von RBC Capital wies zudem auf die gute Kostenkontrolle hin./la/jha/

