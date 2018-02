Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hat nach dem Rücktritt des bisherigen Parteichefs Martin Schulz ein Ende der Personaldebatten in der Partei verlangt. "Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt noch weiter über Personal zu sprechen", sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz im ZDF-"Morgenmagazin". Die Partei habe schon "sehr viel Zeit verbraucht", um über Personal zu sprechen.

Dreyer verteidigte die Entscheidung der SPD-Spitzengremien, Fraktionschefin Andrea Nahles als künftige SPD-Vorsitzende vorzuschlagen, aber bis zum Sonderparteitag am 22. April den Vorsitz kommissarisch an Parteivize Olaf Scholz zu geben. "Wir haben eine sehr vernünftige und gute Lösung gefunden", sagte sie. Nahles, auf deren sofortige Ernennung die SPD wegen Widerstands der Basis verzichtet hatte, sah sie durch dieses Vorgehen nicht beschädigt. "Ganz im Gegenteil, es war ein starkes Signal von Andrea Nahles, dass sie die Basis hört."

Die Partei müsse nun Geschlossenheit zeigen. "Ich persönlich stehe sehr hinter Andrea Nahles", betonte Dreyer. Die stellvertretende Parteichefin hob hervor, nicht nur Schulz sei für die schlechte Lage der SPD verantwortlich, die in einer jüngsten Umfrage auf eine Zustimmung von nur noch 16,5 Prozent bei den Wählern kommt. "Keiner von uns sagt, dass Martin Schulz alleine die Verantwortung trägt für die Misere, in der sich jetzt die SPD befindet", erklärte Dreyer.

SPD will stärkste Partei werden

Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte in der Sendung ein besonnenes Verhalten des potenziellen Koalitionspartners SPD. "Ich kann nur dringend raten, jetzt Vernunft walten zu lassen", erklärte er. "Es kann nicht nur das deutsche Wesen an der SPD genesen." Vielen in der Bevölkerung gingen die Diskussionen "auf den Nerv".

Scholz hatte sich am Dienstagabend sicher gezeigt, dass es bei der SPD-Mitgliederbefragung eine große Zustimmung für den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag geben werde, und erklärt, die SPD wolle die Führung der Regierung anstreben. "Wir haben das ehrgeizige Ziel, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei in Deutschland werden, dass wir den Kanzler oder die Kanzlerin stellen können", sagte er im ZDF.

Vor dem Hintergrund der Personaldiskussionen und der Debatten über den Koalitionsvertrag treffen sich die Parteien am Abend zu ihren traditionellen Aschermittwochskundgebungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird dabei nahe ihrem Wahlkreis in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern auftreten.

