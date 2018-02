IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: MGX Minerals startet Lithiumsole-Tests in Chile; die Auswertung mehrerer Projekte steht an

MGX Minerals startet Lithiumsole-Tests in Chile; die Auswertung mehrerer Projekte steht an

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 14. February 2018 / MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusammen mit vier Bergbauunternehmen aus Chile Sole-Tests in mehreren Salaren (Salzwüsten) (die Projekte) in ganz Chile auf den Weg gebracht hat. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Mit den gemeinsamen Tests wird das Ziel verfolgt, eine Grundlage für potenzielle zukünftige Joint-Venture-Standorte zu schaffen, an denen die Lithiumextraktionstechnologie von MGX zum Einsatz kommen soll. Alle Proben werden nach Calgary, Alberta, gesandt, wo sie Versuchen in einer Pilotanlage unterzogen werden.

In dem bergbaufreundlichen Land Chile lagern ungefähr 50 % der weltweiten Lithiumreserven; das Land ist für ein Drittel der weltweiten Jahresproduktion verantwortlich. In Chile sind die führenden Lithiumproduzenten der Welt vertreten, und dort befinden sich einige der größten und hochwertigsten Salare weltweit. Das Land verfügt über eine gut entwickelte Infrastruktur und qualifizierte Arbeitskräfte. Darüber hinaus haben die kürzlich abgehaltenen Wahlen zur Bildung einer neuen Regierung geführt, die ab dem nächsten Monat im Amt ist. Der neu antretende Minister für Bergbau, Herr Baldo Prokurica, hat öffentlich seine Absicht erklärt, die Bergbauindustrie des Landes zu reformieren; dafür soll ein neuer Plan zur Entwicklung des Bergbausektors eingeführt werden, der Auslandsinvestitionen in dem Land begünstigen soll.

Über MGX Minerals MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika.

