Zusammenschluss der Unternehmen für Digitalerlebnisse in höchster Qualität weltweit

Limelight Networks, Inc. (NASDAQ: LLNW), ein weltweit führender Anbieter für Digital Content Delivery, und Tencent Cloud haben ein Übereinkommen für erweiterten Zugriff auf das jeweilige Serviceangebot der beiden Unternehmen angekündigt. Im Rahmen dieses Vertrags bietet Limelight seinen Kunden in China zukünftig CDN-Services (Content Delivery Network (CDN) über Tencent Cloud. Im Gegenzug ermöglicht Tencent Cloud seinen Kunden in Nordamerika und auf anderen globalen Märkten den Zugang zu CDN-Services von Limelight.

Als Anbieter für sichere, zuverlässige und leistungsstarke Public-Cloud-Services bringt Tencent Cloud die Ressourcen von Tencent für den Infrastrukturaufbau mit den Vorteilen von Plattformen und Ökosystemen für sehr große Nutzermengen in Einklang.

"Die Partnerschaft mit Limelight zeigt beispielhaft, wie Tencent Cloud seine Services und Ressourcen erweitert, um dem schnell wachsenden weltweiten Bedarf an leistungsstarken Cloud-Services gerecht zu werden", erklärte Carlos Morell, Vizepräsident bei Tencent Cloud International. "Tencent Cloud macht es internationalen Unternehmen, die in China Fuß fassen wollen, aber auch chinesischen Unternehmen, die auf den Weltmarkt expandieren wollen, leicht, ihre Geschäftstätigkeit auf dieser Ebene aufzunehmen, zu intensivieren und die bestehende IT-Infrastruktur zu einer leistungsstarken, verlässlichen und intelligenten Plattform auszuweiten."

Tencent Cloud bietet Unternehmen, die eine hochentwickelte Infrastruktur und eine robuste IT-Umgebung benötigen, weltweiten Zugang und ein breites Servicespektrum für Gaming, Video, Liveübertragungen oder Finanzgeschäfte.

Durch globale Präsenz und eine einzigartige Kombination aus privater Infrastruktur, hochentwickelter Software und qualifizierten Services ist Limelight anderen CDNs weit voraus. Gemeinsam bieten Limelight und Tencent internationalen Kunden, die ihre Inhalte auf der ganzen Welt bereitstellen wollen, eine reibungslose Lösung.

"Limelight zählt zu den größten Content Delivery Networks weltweit und wird mit diesem Übereinkommen seinen Stellenwert in China weiter ausbauen. Durch hohe Qualität, Bandbreite, Reichweite und Sicherheit ermöglicht unser globales privates Netzwerk genau die anspruchsvollen Digitalerfahrungen, die Online-Nutzer weltweit verlangen", erklärte Ersin Galioglu, Vizepräsident für Strategische Initiativen bei Limelight Networks. "In China schreitet die Digitalisierung mit enormer Geschwindigkeit voran. Für global agierende Unternehmen bietet sich hier eine einmalige Möglichkeit auf den chinesischen Markt zuzugreifen, umgekehrt öffnet sich für chinesische Unternehmen ein Weg zu Kunden auf der ganzen Welt. Dieser Herausforderung wollen sich Limelight und Tencent mit ihrer Zusammenarbeit stellen. Einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die Unternehmen weltweit einzigartige Kompetenz und Ressourcen zur Verfügung stellt, um digitale Inhalte in Millisekunden auszuliefern jederzeit für jedermann.

Über Tencent

Tencent nutzt Technologie, um das Leben von Internetnutzern zu bereichern. Die Social Networking Services von Tencent Weixin und QQ öffnen ihren Nutzern den Zugang zu vielseitigen digitalen Inhalten, unter anderem mit Spielen, Videos, Musik und Büchern. Durch die proprietäre Targeting-Technologie von Tencent können Werbetreibende Hunderte Millionen von Verbrauchern in China ansprechen. Die von Tencent angebotenen Infrastukturdienste, einschließlich Zahlungsverkehr, Sicherheit, Cloud und künstliche Intelligenz, schaffen die Voraussetzungen für ein differenziertes Angebot und unterstützen die Geschäftspartner des Unternehmens in ihrem Wachstum. Tencent investiert intensiv in Menschen und Innovation mit dem Ziel, das Unternehmen mit dem Internet kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Tencent wurde 1998 in Shenzhen (China) gegründet. Die Aktien des Unternehmens (00700.hk) werden im Hauptsegment der Börse von Hong Kong gehandelt.

Über Limelight

Limelight Networks ist ein führender Anbieter auf dem Gebiet von Digital Content Delivery und versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Online-Zielgruppen durch sichere Verwaltung und weltweite, geräteunabhängige Bereitstellung digitaler Inhalte effizienter zu binden. Die Limelight Orchestrate Platform umfasst eine globale Infrastruktur mit vollintegrierten Funktionen und Services, mit deren Hilfe Sie alle Anforderungen an Ihre Content-Auslieferung perfekt bewältigen können. Die Orchestrate Platform bietet Lösungen für alle wichtigen Herausforderungen im Bereich Content-Auslieferung für einzigartige Digitalerlebnisse, überall auf der Welt. Nähere Informationen finden Sie auf www.limelight.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook und LinkedIn.

