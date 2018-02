Die Bildverarbeitungsbranche meldet seit acht Jahren Umsatz- und Wachstumsrekorde. Der Grund dafür: Die Technik wird immer häufiger in der industriellen Automatisierungstechnik eingesetzt und erschließt neue Anwendungsgebiete. Standards (beispielsweise bei den Schnittstellen), Vernetzung, einfache Integration sowie Digitalisierung sind und bleiben Wachstumstreiber. Embedded Vision und Machine Learning eröffnen völlig neue Bereiche und werden der Branche neue Wachstumsimpulse geben.

Bildverarbeitung - ein Wachstumsmarkt

Nach den Worten von Dr. Heiko Frohn, CTO von Vitronic in Wiesbaden, werden mehrere Trends - Markttrends sowie technologische Entwicklungen - zu einem "weiterhin rasant wachsenden Marktvolumen für Machine Vision-Lösungen beitragen". Mit dem Trend zur digitalen Fabrik nehme der Hunger nach Prozesswissen und Qualitätsdaten zu. Die technische Standardisierung sollte der Bildverarbeitungstechnik zusätzlichen Schub verleihen. Als einen wesentlichen technischen Entwicklungstreiber nannte Frohn 3D-Systeme für Machine Vision-Anwendungen. Anwendungsfokus und technologische Fähigkeiten zielten dabei primär auf quantitative Fragestellungen, also nach Ort, Dimension, Maßzahl, Fehlergröße. "Aktuelle technologische Trends, insbesondere die Verfügbarkeit von Machine Learning-Tools, weiten das Anwendungsfeld nun auf eher qualitative und dynamische visuellen Fähigkeiten aus", sagte Frohn.

Dr. Horst Heinol-Heikkinen, CEO und Managing Partner von Asentics in Siegen, sieht die Bildverarbeitung als eine Schlüsselkomponente für Industrie 4.0. Dabei avanciere die Bildverarbeitung "vom bloßen Inspektor zum Produktionsoptimierer". Als sehende Technik sei sie alleine in der Lage, neben Primärinformationen wie Gut- oder Schlecht-Teil via Bildauswertung auch wichtige Sekundär-Informationen an alle im Prozessnetzwerk agierenden Systeme zu liefern. Als Beispiele dafür nannte Heinol-Heikkinen Informationen "über den Zustand der Maschinen, den Verschleiß oder mögliche Wartungszyklen". Auch Dr. Christian Ripperda, Technology Director und Vice President von Isra Vision in Darmstadt, sieht mehrere Trends wie zum Beispiel 3D-Imaging, Embedded Vision, Machine Learning, die "hochgradige Überschneidungen mit Industry 4.0 aufweisen".

Als weiteren und wesentlichen Wachstumstreiber sieht Dr. Klaus-Henning Noffz, CEO von Silicon Software in Mannheim, Komponenten und Systeme mit standardisierten Schnittstellen. Sie "beschleunigen die Marktverfügbarkeit neuer Anwendungen und Lösungen".

Maschinelles Lernen in der Bildverarbeitung

Die Bildverarbeitungsindustrie hat erst vor kurzem damit begonnen, das Maschinelle Lernen (Deep Learning) anzuwenden und doch steht diese Technik bereits "im Zentrum der Bildverarbeitungsindustrie", sagte Dr. Olaf Munkelt, Managing Director der MVTec Software in München. "Deep Learning ermöglicht die Klassifizierung von Bildern mit einer besseren Klassifikationsrate als mit bisherigen Methoden", erklärte Munkelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...