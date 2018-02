Frankfurt - Das Bruttoinlandsprodukt ist in China im vierten Quartal um 6,8% gegenüber dem Vorjahrjahreszeitraum gewachsen, so die Analysten der DekaBank. Im Gesamtjahr 2017 habe der Anstieg bei 6,9% gelegen. Die stabile Entwicklung der Einkaufsmanagerindices deute darauf hin, dass die Konjunktur zu Beginn von 2018 kaum an Schwung verloren habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...