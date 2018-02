Düsseldorf - Im 4. Quartal 2017 ist die japanische Wirtschaft um 0,1% gg. Vq. gewachsen (3. Quartal: 0,6%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Das sei der achte Quartalszuwachs in Folge gewesen, was den längsten Konjunkturaufschwung der letzten drei Dekaden darstelle.

