In einer Sitzung am späten Nachmittag beim sechstenWeltregierungsgipfel hat Generalleutnant Scheich Saif bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Premierminister und Innenminister der VAE, die "Global Inspiration Platform Zayed the Inspirer" lanciert, die als universelle Plattform für den Austausch von inspirierenden Erfolgsgeschichten aus der ganzen Welt dienen soll. Die Initiative würdigt die Hinterlassenschaft des verstorbenen Gründers der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, und steht im Einklang mit den Vorgaben von Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem Präsidenten der VAE, der 2018 zum "Jahr von Zayed" erklärte.

During the speech of HH Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan at the World Government Summit: Seizing opportunities and overcoming challenges are key foundations for success (Photo: AETOSWire)