Alle drei Jahre untersucht die Bundesbank, wie die Deutschen am liebsten zahlen. So auch dieses Jahr. Das Ergebnis: Deutschlands Verbraucher zahlen trotz aller technischen Neuerungen weiterhin am liebsten bar.

Bargeld bleibt in Deutschland das beliebteste Zahlungsmittel. "Bargeld bleibt am beliebtesten, aber Kartenzahlungen legen zu", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele am Mittwoch in Frankfurt. 74 Prozent aller Geschäfte an der Ladenkasse werden einer Studie der Bundesbank zufolge mit Scheinen und Münzen bezahlt. Vor allem kleine Beträge unter 5 Euro werden bar beglichen. Gemessen am Umsatz sanken die Barzahlungen allerdings erstmals unter 50 Prozent auf 48 Prozent.

Allerdings ist das bargeldlose Bezahlen auch hierzulande auf dem Vormarsch. 35 Prozent der erfassten Umsätze werden der Studie zufolge inzwischen auf diesem Weg ...

