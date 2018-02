Am politischen Aschermittwoch wird ausgeteilt und abgerechnet. Zwei Parteigranden werden in diesem Jahr jedoch fehlen. Die Ereignisse im Liveblog.

Inmitten innerparteilicher Auseinandersetzungen in CDU und SPD treten die Parteigranden heute zum traditionellen Fernduell am Aschermittwoch an. Bereits am Vormittag redet für die SPD der Hamburger Erste Bürgermeister Olaf Scholz im bayerischen Vilshofen, CDU-Chefin Angela Merkel spricht abends in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Der scheidende SPD-Chef Martin Schulz verzichtet auf einen Auftritt am Aschemittwoch.

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Rede wegen eines Infekts abgesagt. Dafür wird der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Passau ans Rednerpult treten.

Auch AfD, FDP, Linkspartei und Grüne schicken Teile ihr Spitzenpersonals an verschiedenen Orten in die Bütt. Die Reden im Liveblog.

+++ 09:55 CSU attackiert die kriselnde SPD +++

" Der politische Aschermittwoch ist nicht der Tag für Barmherzigkeit und Rücksichtnahme", sagte Generalsekretär Andreas Scheuer am ...

