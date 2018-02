Von Olaf Ridder und Marc Bisbal Arias

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Gamesa liefert die Turbinen für den vor der englischen Küste geplanten Offshore-Windpark Hornsea Project Two. Das dänische Energieunternehmen Oersted bestellte dazu direkt angetriebene 8-Megawatt-Turbinen des spanischen Unternehmens mit einer Gesamtleistung von 1,386 Gigawatt. Der abschließende Vertrag soll im Juli unterzeichnet werden.

Hornsea Project Two soll bis 2022 errichtet werden und wird der größte Windpark auf See weltweit sein. Mit Oersted arbeitet Siemens Gamesa bereits seit geraumer Zeit zusammen, auch beim Projekt Hornsea One, das sich aktuell noch im Bau befindet. Die Aktie von Siemens Gamesa legte am Mittwochmorgen um 3,8 Prozent zu.

February 14, 2018 03:54 ET (08:54 GMT)

