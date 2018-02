Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baden-Baden/Berlin (pts013/14.02.2018/10:00) - Im Rahmen der Neuausschreibung des Forderungsmanagements der GASAG hat Arvato Financial Solutions mit seiner Tochtergesellschaft infoscore Forderungsmanagement GmbH als Dienstleister überzeugt. Das Unternehmen übernimmt künftig das Forderungsmanagement für die GASAG-Kunden in der Hauptstadt und baut damit seine Position im Energiemarkt weiter aus. Gesteuert wurde die Ausschreibung von der BAS Kundenservice GmbH & Co. KG, einem Unternehmen der GASAG-Gruppe und Dienstleister der GASAG AG im Bereich Kundenservice. Die beiden Unternehmen aus der GASAG-Gruppe setzen damit auf das energiewirtschaftliche Know-how, die marktführende Inkassoexpertise und die Innovationskraft von Arvato Financial Solutions. Dabei bearbeitet Arvato Financial Solutions künftig offene Forderungen für die GASAG. Sven Schneider, Vice President Energy & Utilities und Mitglied der Geschäftsleitung Collection Deutschland von Arvato Financial Solutions, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die GASAG als großen Energieversorger und Traditionsunternehmen in Berlin als Partner zu gewinnen. Wir sind sicher, dass wir durch unsere individuellen Prozesse stark zu einer effizienten und allen voran kundenfreundlichen Abwicklung des Forderungsmanagements für die GASAG-Kunden beitragen können." Gabriele Bieber, Bereichsleiterin Forderungsmanagement und Individualkundenservice bei der BAS, betont: "Uns ist es enorm wichtig, mit unseren Kunden in allen Phasen im Dialog zu sein und hierfür verschiedenste Wege der Kontaktaufnahme anzubieten. Durch die langjährige Branchenerfahrung verfügt Arvato Financial Solutions über eine hohe professionelle Beratungsqualität gegenüber säumigen Kunden." Arvato Financial Solutions erbringt integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten Forderungsmanagement-Prozesskette für viele namhafte Großversorger und Stadtwerke. Das Unternehmen gehört zu den führenden Inkassoanbietern in Deutschland. Das Leistungsportfolio umfasst dabei unter anderem das Risiko- und Adressmanagement, Kundenservice, Debitorenmanagement, vorgerichtliches und gerichtliches Mahnwesen, Insolvenzbearbeitung und das externe Forderungsinkasso. Mittels Kundensegmentierung und intelligenten Inkasso- und Vorinkassoprozessen sorgt Arvato Financial Solutions für ein effizientes und kundenfreundliches Forderungsmanagement. Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein flexibles Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Dabei steht die Minimierung von Ausfallquoten in der Geschäftsanbahnung und während des Beitreibungsprozesses im Fokus. Zu unseren Leistungen gehört deshalb auch die Optimierung der Zahlartenauswahl über Ländergrenzen hinweg. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://finance.arvato.com Über BAS Kundenservice Die BAS Kundenservice GmbH & Co. KG ist Unternehmen der GASAG-Gruppe und erbringt für ihre Partner in der Energiebranche Dienstleistungen rund um Kundenbetreuung, Abrechnung, Wechselmanagement, Messdienstleistungen sowie Prozess-, Forderungs- und IT-Management. Die BAS betreibt unter anderem den Kundenservice für die GASAG AG, die neben Strom, Erdgas und Wärme auch Energiedienstleistungen anbietet. Die BAS zählt mit ihren rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutschlandweit zu den führenden Anbietern im Bereich Kunden- und Abrechnungsservice. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bas-kundenservice.de (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040-1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180214013

