Monheim am Rhein (pta012/14.02.2018/10:00) - Die WFA Online AG, eine 90 %-ige Tochter der Weng Fine Art AG, ist im Geschäftsjahr 2017 erneut kräftig gewachsen. Ausweislich der nun vorliegenden vorläufigen Zahlen sind die Gesamterlöse in einem für den europäischen Kunstmarkt durchaus schwierigen Umfeld um 30 % auf etwa 3,8 Mio. EUR gestiegen. Die durchschnittliche Marge blieb gegenüber dem Vorjahr auf konstant hohem Niveau.



Parallel konnte das neu formierte Management-Team die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf rund 450 TEUR reduzieren. Durch die gegenläufige Entwicklung -mehr Handelsgewinn bei sinkenden Aufwendungen- hat sich das EBIT um etwa 60 % auf rund 900 TEUR erhöht. Auch beim Finanzergebnis, das nur noch mit 30 TEUR negativ ist, gelang eine Verbesserung um 50 %.



Der Jahresüberschuss des erst vor gut drei Jahren initiierten Start-ups wird demzufolge deutlich überproportional auf etwa 800 TEUR wachsen - dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Zuwachs von gut 70 %. Mit mehr als 20 % ist die Netto-Umsatzrendite für ein Handelsunternehmen genauso ungewöhnlich hoch wie die Eigenkapitalquote von fast 80 %. Die Gesellschaft hat sich bisher ohne Investorengelder finanziert.



Die WFA Online ist in allen drei Teilbereichen (B2C, B2B und Auktionsverkäufe) gewachsen. Mit mehr als 150 TEUR ne-gativ beeinflusst hat das Ergebnis allerdings der schwache Dollar, da der Wareneinkauf der WFA Online fast ausschließlich in EUR erfolgt, während der überwiegende Teil der Verkäufe in USD fakturiert wird.



Bereits im vergangenen Jahr ist die auf multiple Kunstwerke (Editionen) von international renommierten Künstlern wie Jeff Koons, Robert Longo, Alex Katz oder Damien Hirst fokussierte WFA Online AG vermutlich das weltweit einzige Kunst-E-Commerce-Unternehmen gewesen, das seinen Eigentümern eine Dividende (7,2 %) zahlen konnte. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Ausschüttung in diesem Jahr noch deutlich höher ausfallen wird, was wiederum bei der Weng Fine Art AG in 2018 für einen hohen Zusatzertrag sorgen wird.



