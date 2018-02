Zürich - Die Schweizer Börse ist am Mittwoch mit Aufschlägen in den Handelstag gestartet. Nach dem erneuten Rücksetzer vom Vortag kann damit an die Erholungsbewegung vom Wochenanfang angeknüpft werden. Der Leitindex SMI kann die Marke von 8'800 Punkten wieder übersteigen. Die Anleger würden jedoch weiter vorsichtig agieren, insbesondere mit Blick auf die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen zu den Konsumentenpreisen und anderen wichtigen Makro-Indikatoren.

Offenbar habe sich bei den Investoren die Ansicht durchgesetzt, dass es sich bei den Abgaben seit Ende Januar um eine normale Korrektur im Aufwärtstrend handle und nicht um die Vorzeichen eines anhaltenden Abschwungs, sagte ein Händler. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street waren leicht positiv. Dow Jones und Nasdaq konnten im Vergleich zum Europa-Schluss zulegen, und auch in China war das Bild freundlich. In Japan gab der Nikkei jedoch leicht nach, nachdem das BIP-Wachstum im vierten Quartal unter den Erwartungen ausgefallen war. Zudem belastete der steigende Yen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 09.30 Uhr 0,72% auf 8'815,64 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,74% auf 1'445,27 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,71% auf 10'161,60 Punkte. ...

