flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes lieferten am Morgen ein uneinheitliches Bild ab. Der japanische Nikkei225, der australische ASX200 und der STI aus Singapur fielen zurück, während die Leitindizes in Seoul, Shanghai, Shenzen und Hongkong Kurszuwächse verbuchen konnten. Die US-Futures tendierten seit der asiatischen Handelszeit freundlich und weisen auf einen festeren Handelsstart an der Wall Street hin. Dies hat sich bereits beim deutschen Leitindex DAX bemerkbar gemacht, der am Morgen via Xetra bei 12.294,85 Punkten deutlich stärker eröffnete. Die Aufwärtskurslücke beträgt fast 100 Punkte.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem Tagesverlust von 0,70 Prozent bei 12.196,50 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Kursverlauf vom 02. Januar mit dem ersten Verlaufstief des neuen Jahres bei 12.745,15 Punkten bis zum Rekordhoch vom 23. Januar 2018 bei 13.596,89 Punkten, könnten die nächsten übergeordneten Auf- und Abwärtssequenzen identifiziert werden. Die Widerstände fänden sich bei 12.420/12.544/12.650 und 12.745 Punkten. Die nächsten Unterstützungen wären bei den Marken von 11.979/11.893/11.798 und 11.692 Punkten zu ermitteln.

