Frankfurt - Der Euro konnte im Januar gegenüber dem Japanischen Yen (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) nicht an Wert zulegen, so die Analysten der DekaBank. Vielmehr sei er um die Marke von 135 EUR/JPY geschwankt. Dabei sei der EUR/JPY Wechselkurs in einem engen Band von 133 bis 137 EUR/JPY geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...