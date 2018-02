FileWave startet Online-Schulungs- und Zertifizierungsportal und erweitert branchenführende Endpoint-Management-Lösung mit leistungsstarken neuen Funktionen



Wil, Schweiz (ots/PRNewswire) - FileWave, der führende Anbieter für plattformübergreifendes Endpoint-Management, präsentiert Version 12.7 seines Flaggschiff-Produkts, die die robusten Funktionen der Lösung noch verbessern wird.



Diese Version bringt zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen, die entwickelt wurden, um die Endpoint-Management-Leistungen über macOS, Windows, iOS, Chrome OS und Android zu verstärken. Administratoren, die mit FileWave arbeiten, können erweiterte Anpassungsoptionen, verbesserte Berichtsfähigkeiten und rationalisierte Prozesse erwarten, aber auch Sicherheit und Verbesserungen der Geschwindigkeit.



Darüber hinaus können FileWave-Administratoren von der neuen FileWave Foundry profitieren, einer Plattform für Online-Schulung und Zertifizierung, die komfortablen Zugang zu technischer Schulung im eigenen Arbeitstempo bietet.



FILEWAVE 12.7 FUNKTIONEN



Custom Fields, neu in Version 12.7, perfektionieren das bereits jetzt sehr umfangreiche IT-Asset-Inventar und das Berichtswesen. IT-Administratoren haben jetzt die Möglichkeit, nicht-erkennbare Daten hinzuzufügen und sogar neue Datenpunkte über Scripting abzuleiten oder zu erstellen.



"Es gibt kein anderes Produkt mit der gleichen plattformübergreifenden Tiefe und Reichweite von FileWave", sagte Tim Williams, Vice President für Globales Marketing und Produktstrategie. "Was wäre zur Optimierung besser geeignet, als der Kreativität unserer Kunden freien Lauf zu lassen?"



Außerdem sind nunmehr alle benutzerseitigen Komponenten von FileWave "white-boxed", das heißt, dass Organisationen ihre eigenen Logos und Namen einsetzen können. Dadurch verstärken sie bei Benutzern nicht nur die Überzeugung, dass diese Objekte sicher und von der IT-Abteilung zugelassen sind, sondern auch, dass IT der schnellste Weg ist, um alles Notwendige zu bekommen.



"Wir wollen, dass Endnutzer wirklich anfangen, IT als die 'einfachste Methode' zu betrachten", ergänzte Williams.



FILEWAVE FOUNDRY



Die FileWave Foundry ist eine Online-Plattform zur Schulung und Zertifizierung, die regelmäßig aktualisierte Schulungsmaterialien enthält, unter anderem Vorträge, Präsentationen und Bildschirm-Aufzeichnungen neben praktischen Beispielen. Nutzer der FileWave Foundry können ebenfalls mithilfe der Plattform auf eine Zertifizierung als FileWave Certified Administrator (FCA) hinarbeiten.



Diese neue Ergänzung zum FileWave Schulungsprogramm bietet Zugang zu Materialien rund um die Uhr und von jedem Standort und Gerät aus und ermöglicht Nutzern, ihr individuelles Lerntempo selbst zu bestimmen. Alle 101 Level der FileWave Foundry-Materialien sind für derzeitige Kunden kostenlos verfügbar und es werden erweiterte Abonnements für Inhalte der höheren Stufen bereitgestellt.



Tony Keller, Manager für Globale Schulung und Zertifizierung von FileWave, erklärte: "Wir haben die Foundry aufgebaut, weil wir wissen, wie viele IT-Administratoren dort draußen arbeiten und noch nicht einmal Urlaub nehmen können, ganz zu schweigen von der Teilnahme an Schulungen. Das allgemeine IT-Motto heutzutage scheint zu lauten 'mit weniger mehr erreichen'. Die Foundry wurde konzipiert, um Schulung wieder möglich zu machen."



Um mehr über FileWave 12.7 oder die FileWave Foundry zu erfahren oder eine kostenlose Testversion herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.filewave.com.



ÜBER FILEWAVE



FileWave, das 1992 gegründet wurde, bietet Unternehmen sowie Bildungs- und Regierungsinstitutionen auf der ganzen Welt plattformübergreifende Endpoint-Management-Software für den gesamten IT-Lebenszyklus. FileWave erhöht die Produktivität von überlasteten IT-Abteilungen, indem es den "Drehstuhl" bei den Lösungen mit einer einzigen Plattform eliminiert und komplexe Prozesse mithilfe einer intuitiven Schnittstelle und intelligenter Automatisierung vereinfacht. Diese umfassende Lösung unterstützt sowohl Arbeitsplatzgeräte als auch mobile Geräte mit den Betriebssystemen macOS, Windows, iOS, Chrome OS und Android.



FileWave ist in Wil in der Schweiz niedergelassen und betreibt eine US-amerikanische Firmenzentrale in Indianapolis, Indiana.



Kontaktinformationen Jason Noel FileWave (888) 345-3928 pr@filewave.com



