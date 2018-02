Der Schweizer Chemiekonzern Clariant (ISIN: CH0012142631) wird die Dividende um knapp 11 Prozent auf 0,50 Franken (ca. 0,43 Euro) je Aktie anheben (Vorjahr: 0,45 Franken). Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 21,52 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,01 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 19. März 2018 in Basel statt. Der Umsatz kletterte im Jahr 2017 in lokalen ...

