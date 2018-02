Japans Wirtschaft hat 2017 das stärkste Wachstum seit 2013 hingelegt. Der Aufschwung wird vor allem durch robuste Verbraucherausgaben getragen.

Japans Wirtschaft hat 2017 das stärkste Wachstum seit Jahren hingelegt. Laut am Mittwoch veröffentlichten Regierungsdaten stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,6 Prozent. Ein höherer Wert wurde zuletzt 2013 mit einem Plus von 2,0 Prozent erreicht. Die nunmehr erreichte Serie von acht Quartalen Wachstum in Folge hat es in Japan seit den Boom-Zeiten der 1980er Jahren nicht mehr gegeben.

Zum Jahresende ließ es die Wirtschaft jedoch überraschend ruhig angehen: Von Oktober bis Dezember legte das BIP aufs Jahr hochgerechnet ...

