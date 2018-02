thyssenkrupp: Noch nicht am Ziel

thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) konnte das beste Ergebnis für ein erstes Quartal seit Beginn des Konzernumbaus verkünden, Anleger zeigten sich davon jedoch wenig beeindruckt.

Am Mittwoch gehörte die thyssenkrupp-Aktie in einem positiven Gesamtmarktumfeld daher zu den schwächsten Performern im Leitindex DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008). thyssenkrupp konnte das bereinigte EBIT auf 444 Mio. Euro steigern, nach 291 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Gut lief es einmal mehr in der Aufzugssparte, die Autobranche beflügelte den Bereich Components Technology, während im Anlagenbau ein Rückgang beim Auftragseingang verzeichnet wurde.

