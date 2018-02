LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone stehen die Zeichen weiter auf Aufschwung: Die Industrieunternehmen des Währungsraums haben ihre Produktion im Dezember vergangenen Jahres stärker ausgeweitet als erwartet. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte, lag die Herstellung 0,4 Prozent höher als im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,1 Prozent gerechnet.

Vor allem in Irland, Italien und Spanien wurde im Monatsvergleich deutlich mehr produziert. Zu einem merklichen Rückgang kam es hingegen in der Slowakei und in Litauen.

Der Dezember Anstieg war bereits der dritte Zuwachs im Monatsvergleich in Folge. Das Plus, das die Eurozone insgesamt im Monat zuvor bei der Industrieproduktion erreicht hatte, wurde außerdem deutlich nach oben revidiert. Im November stieg die Produktion demnach um 1,3 Prozent im Monatsvergleich und nicht wie ursprünglich gemeldet um 1,0 Prozent.

Im Jahresvergleich stieg die Produktion im Dezember laut Eurostat um 5,2 Prozent. Auch das lag deutlich über den Erwartungen./kro/jkr/jha/

