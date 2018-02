Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche IT- und Telekommunikations-Branche (ITK) wird nach Berechnungen ihres Branchenverbandes Bitkom auch 2018 weiter steigende Umsätze verzeichnen. Für 2018 erwartet der Verband ein Plus von 1,7 Prozent auf 164,0 Milliarden Euro nach einem Zuwachs um 2,2 Prozent auf 161,3 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr 2017, erklärte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) bei seiner Jahres-Pressekonferenz in Berlin.

"Die Digitalisierung sorgt für einen großen Beschäftigungsschub", teilte der Bitkom mit. Für das laufende Jahr rechnet der Digitalverband mit einem Arbeitsplatzzuwachs von 42.000 Stellen in der Branche, nachdem die ITK-Anbieter 2017 mit 45.000 zusätzlichen Jobs ihren historisch stärksten Beschäftigungszuwachs innerhalb eines Jahres erzielt hätten. Zum Jahresende 2018 würden nun 1,134 Millionen Menschen in dem Sektor beschäftigt sein. "Der Stellenzuwachs könnte höher ausfallen, wenn mehr Fachkräfte zur Verfügung stehen würden", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Mit Blick auf die Regierungsbildung in Berlin forderte er, dass Digitalpolitik künftig sehr viel stärker in die Gesellschaft hineinwirken müsse. "Die herausragende Bedeutung der Digitalisierung sollte auch institutionell durch die Einrichtung eines Digital-Staatsministers im Kanzleramt abgebildet werden", verlangte Berg. "Wir hoffen, dass die kommende Bundesregierung hier nachjustiert." Immerhin nehme die Digitalisierung im Koalitionsvertrag eine stärkere Stellung ein als nach den Sondierungen zu erwarten.

