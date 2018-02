FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.02.2018 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 378 (390) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ESURE GROUP PRICE TARGET TO 230 (247) PENCE - 'SELL' - BERENBERG INITIATES ACCESSO TECHNOLOGY WITH 'BUY' - TARGET 2700 PENCE - BERENBERG INITIATES WINCANTON WITH 'HOLD' - TARGET 210 PENCE - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 341 (315) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1360 (1400) PENCE - 'HOLD' - DAVY CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 72 (78) PENCE - GOLDMAN RAISES AVIVA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 590 (525) PENCE - GOLDMAN RAISES PRUDENTIAL TO 'CONV, BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 2290 (2080) PENCE - JPMORGAN CUTS AG BARR TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 570 (630) PENCE - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2400 (2100) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 1507 (1232) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 970 (930) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS OCADO PRICE TARGET TO 475 (525) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS VIRGIN MONEY TO UNDERPERFORM (OUTPERFORM) - TARGET 250 (350) P - RBC CAPITAL RAISES CYBG TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERF.) - TARGET 300 (240) P - SHORE CAPITAL CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' ('BUY') - SOCGEN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 640 (560) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES TALK TALK TELECOM TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 105 (125) PENCE - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 1040 (1000) PENCE - 'BUY'



