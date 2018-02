BEIJING (IT-Times) - Die Nachfrage nach Elektroautos in China soll stärker wachsen. Daher hat die chinesische Regierung nun weitere Änderungen in der Subventions-Praxis bekannt gegeben. Die chinesische Regierung in Peking hat nach einer Verlängerung der Steuererleichterungen für elektrifizierte Autos...

Den vollständigen Artikel lesen ...