Baltimore - Am 16. Februar beginnt offiziell das chinesische Neujahr und damit die Feierlichkeiten zum Frühlingsfestival - den wichtigsten Feiertagen des Landes, so Kim Catechis, Head of Global Emerging Markets bei der Legg Mason-Tochtergesellschaft Martin Currie. 2018 sei laut chinesischem Sternzeichen das Jahr des Hundes und das werde vor allem für den chinesischen Staatschef ein wichtiges, glaube Catechis: "Für die chinesische Regierung ist es entscheidend, dass das erste Jahr von Präsident Xi Jinpings neuer, gefestigter Amtszeit ein Erfolg wird.

