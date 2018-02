Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Auch in diesem Jahr bestätigt das international renommierte "Top Employers Institute": Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) gehört zu den Unternehmen mit den besten Bedingungen für eine Karriere in der Finanzbranche. Bei der gestrigen Auszeichnungsverleihung in der Düsseldorfer Rheinterrasse zertifizierte das Institut die DVAG zum achten Mal in Folge offiziell als "Top Employer Deutschland".



Punkten konnte die DVAG - wie in den vergangenen Jahren auch - unter anderem mit ihren hervorragenden beruflichen Rahmenbedingungen für ihre selbstständigen Vermögensberaterinnen und -berater. Insbesondere in der Kategorie "Unternehmenskultur" überzeugt die DVAG mit ihrem werteorientierten Leitbild, das auf Langfristigkeit und partnerschaftlichen Umgang setzt. "Als familiär geprägte Berufsgemeinschaft spielen der offene Erfahrungsaustausch und das konstruktive Miteinander für unser tägliches Handeln eine zentrale Rolle. Auch das macht unseren Erfolg als Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung aus", sagt Dr. Dirk Reiffenrath, Vorstandsmitglied der Deutschen Vermögensberatung. Auch in der Kategorie "Compensation and Benefits" gehört die DVAG mit ihrem transparenten und leistungsorientierten Vergütungs- und Aufstiegsmodell, das jedem Vermögensberater die gleichen Karrierechancen bietet, zur Spitzengruppe aller zertifizierten Unternehmen in Deutschland.



Besonders erfreulich aus Unternehmenssicht: die erstklassigen Ergebnisse für die individuelle Karriereförderung und Talentstrategie. Mit über 70 Millionen Euro an Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildung unterstreicht die DVAG bereits seit Jahren ihren Anspruch, Benchmark in der Finanzbranche zu sein und zu bleiben. Das gilt nicht nur für die hohen Standards in der fachlichen Ausbildung. Mit einer auf die jeweilige berufliche Situation abgestimmten Führungsausbildung werden qualifizierte Vermögensberater unter dem Dach der "Führungsakademie für Vermögensberatung" umfassend in den Bereichen Mitarbeiterführung und Managementkompetenzen geschult - wichtige Voraussetzungen für das eigene unternehmerische Handeln und Wachsen. Mit zahlreichen weiteren Leistungen, wie einer innovativen IT-Vertriebsunterstützung, setzt die DVAG branchenweit Maßstäbe.



Seit 25 Jahren bewertet das in Amsterdam ansässige Institut weltweit die Personalstrategie von Unternehmen und unterzieht sie einem mehrstufigen Prüfverfahren, das unter anderem eine detaillierte Analyse der Unternehmensstrukturen und ein umfassendes Audit durch unabhängige Wirtschaftsprüfer vorsieht. Mit der erneuten Prämierung sieht auch Vorstandsmitglied Dr. Reiffenrath das erfolgreiche Betreuungskonzept der DVAG bestätigt: "Ich freue mich sehr, dass unser Engagement, als Servicegesellschaft für Vermögensberater die bestmöglichen Bedingungen für eine erfolgreiche Karriere zu schaffen, einmal mehr durch die Auszeichnung als Top Employer Deutschland gewürdigt wurde."



Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)



Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die Deutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbau für jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sie unter www.dvag.de.



OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6340 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6340.rss2



Pressekontakt:



Deutsche Vermögensberatung AG Wilhelm-Leuschner-Str. 24 60329 Frankfurt am Main



Simon Kuklinski Tel.: +49 (69) 2384-7505 E-Mail: Simon.Kuklinski@dvag.com



Dr. Maria Mohr Tel.: +49 (69) 2384-7826 E-Mail: Maria.Mohr@dvag.com