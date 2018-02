ARLESHEIM/SCHWÄBISCH GMÜND (dpa-AFX) - Eine weiterhin wachsende Nachfrage nach Naturkosmetik hat der Weleda AG erstmals über die Umsatzmarke von 400 Millionen Euro verholfen. Rund 401 Millionen Euro im Jahr 2017 entsprächen einem Plus von 2,8 Prozent, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Geschäft mit Naturkosmetik steuerte davon rund 292 Millionen Euro bei. Das sind 4,2 Prozent mehr als 2016, wobei das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich schwächer ausfiel als im Rest der Welt. Der Umsatz mit Arzneimitteln stagnierte bei rund 109 Millionen Euro. Zum Gewinn machte die Firma keine Angaben./eni/DP/das

