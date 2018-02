München/London (ots) -



- DPE wird Mehrheitsanteil an weltweit führendem Anbieter im Bereich Multistandard-RFID-Lesegeräte an Summit Partners veräußern - Elatec will sein Wachstum durch Internationalisierung und Erschließung neuer Endmärkte beschleunigen - DPE wird künftig Minderheitsgesellschafter bleiben



Die DPE Deutsche Private Equity ("DPE") und ihre Co-Investoren werden ihre Mehrheitsbeteiligung an Elatec, einem weltweit führenden Anbieter von Multistandard-RFID-Lesegeräten, an den internationalen Wachstumsinvestor Summit Partners veräußern. Entsprechende Verträge wurden unterzeichnet. DPE und ihre Co-Investoren werden künftig weiterhin mit einem Minderheitsanteil beteiligt bleiben. Die Transaktion unterliegt einer Investitionsprüfung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen sein.



DPE und Elatec: Ausbau der Marktposition und starkes Wachstum



Elatec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Multistandard-RFID-Lesegeräten. Seit sich DPE im Januar 2016 an Elatec beteiligte, hat das Unternehmen unter Führung von CEO und Mitgesellschafter Stefan Haertel den Umsatz und die Mitarbeiterzahl nahezu verdoppelt. "Mit der Wachstumsexpertise von DPE haben wir unser Kerngeschäft erfolgreich vorangetrieben, unsere Marktführerschaft in Europa gestärkt, unsere Präsenz in den USA ausgebaut, eine asiatische Wachstumsbasis in China und Japan geschaffen und weitere Kundengruppen für unsere marktführenden Elatec-Produkte erschlossen", betont CEO Stefan Haertel. "Die Unterstützung von DPE hat maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen, und nun freuen wir uns, Summit Partners im Elatec-Team willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, die umfassende Expertise von Summit Partners bei der Unterstützung der globalen Expansion wachstumsstarker Technologieunternehmen zu nutzen."



Summit Partners und Elatec: Eine Partnerschaft für weiteres Wachstum



DPE-Partner Dr. Frank Müller ergänzt: "Wir freuen uns über Elatecs Wachstum während unserer Partnerschaft. Das Unternehmen hat seine Ziele deutlich schneller erreicht als geplant, und wir freuen uns, als Minderheitsgesellschafter an der Weiterentwicklung des Unternehmens mitzuwirken. Wir glauben, dass Summit Partners der ideale Partner für die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens ist." "



Die Multistandard-Lösungen von Elatec treffen auf hohe Nachfrage im Markt, sie unterstützen mehr als 60 verschiedene Übertragungsstandards und ermöglichen den Einsatz von RFID-Anwendungen in unzähligen Endmärkten", so Dr. Matthias Allgaier, Managing Director von Summit Partners, der künftig im Beirat der Elatec vertreten sein wird. "Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen für sein zukünftiges Wachstum gut positioniert ist und neue Kunden, neue Branchen und neue Regionen erschließen wird."



Über Elatec



Die in Puchheim bei München ansässige Elatec ist auf die Entwicklung und den globalen Vertrieb von berührungslosen (RFID, NFC, Bluetooth) sowie kontaktbehafteten (SmartCard) Schreib- und Lesemodulen spezialisiert. Elatec-Module ermöglichen eine eindeutige Authentifizierung individueller Nutzer an Endgeräten und finden breite Anwendung in zahlreichen Applikationen und Lösungen, wie Secure Printing, Aufzugsysteme, Fitnessgeräte, industrielle Produktion, Zutrittskontrolle sowie Kiosk- und Kassensysteme. Die von Elatec entwickelten Lesegeräte unterstützen alle weltweit gängigen RFID-Standards und erlauben so größtmögliche Flexibilität bei der Integration von neuen Peripheriegeräten in bestehende RFID-basierte Sicherheitsumgebungen. Damit ist Elatec der weltweit führende Hersteller von Multi-Standard-RFID-Lesegeräten für den hoch- und niederfrequenten RFID Funkbereich.



Weitere Informationen unter: www.elatec.com.



Über DPE Deutsche Private Equity



Die DPE ist eine in München ansässige Partnerschaft, die sich vor zehn Jahren mit dem Ziel gegründet hat, mittelständische Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. Wir verstehen uns als Unternehmer und verfolgen langfristige Strategien im nachhaltigen Aufbau von Marktführern. Aus München heraus konzentrieren wir uns ausschließlich auf Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Seit ihrer Gründung hat die DPE erfolgreich drei Fonds aufgelegt. Damit verwaltet DPE ein Gesamtvermögen von 1,2 Mrd. Euro, davon 600 Mio. Euro in dem dritten DPE Fonds. Seit 2007 haben wir uns an 22 Unternehmen als sowohl Mehrheits- als auch Minderheitsgesellschafter beteiligt - und gemeinsam mit diesen Portfoliounternehmen 50 Folgeinvestitionen getätigt.



Weitere Informationen unter: www.dpe.de.



Über Summit Partners



1984 gegründet, ist Summit Partners ein Unternehmen mit Fokus auf Alternative Investments, das momentan über Kapitalmittel von mehr als 14 Milliarden Dollar verfügt und sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital zu Verfügung stellt sowie in öffentliche Aktienmärkte investiert. Summit hat bislang Investitionen in über 475 Unternehmen aus der Technologie- und Gesundheitsbranche sowie weiteren Wachstumsbranchen getätigt. Diese Firmen haben mehr als 140 Börsengänge abgeschlossen und über 190 dieser Unternehmen wurden im Rahmen strategischer Fusionen und Verkäufe akquiriert. Weitere bemerkenswerte Technologiefirmen und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen die von Summit Partners finanziert wurden sind Fineline Technologies, FleetCor, Hiperos, HelpSystems, Infor, Mi9 Retail, Navis, Parts Town, PSC Info Group and Relex Solutions. Summit hält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert in Firmen weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie www.summitpartners.com oder folgen Sie Summit Partners auf Twitter @SummitPartners.



In den Vereinigten Staaten von Amerika agiert Summit Partners als SEC-registrierter Anlageberater. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument von Summit Partners LLP herausgegeben, einem von der Financial Conduct Authority zugelassenen und beaufsichtigten Unternehmen. Summit Partners LLP ist eine in England und Wales registrierte Limited Liability Partnership mit der registrierten Nummer OC388179, die ihren Sitz in St. James Square, London, SW1Y 4LB, UK, hat. Dieses Dokument dient ausschließlich dazu, Informationen über potenzielle Finanzierungsmöglichkeiten von Summit Partners für potenzielle Portfoliounternehmen bereitzustellen.



OTS: DPE Deutsche Private Equity GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102876.rss2



Medienkontakt: DPE Deutsche Private Equity GmbH Tobias M. Weitzel BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tel: +49-177 721 576 0 Email: weitzel@kommunikation-bsk.de