Berlin (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



Nie war "Martin Schulz" so sehr im Gespräch, wie jetzt. 100-prozentiger Aufstieg und 80-prozentiger Abstieg.



Das muss er und das müssen auch wir erst einmal verkraften. Und jetzt, wo er nahezu auf der Null Prozentlinie angekommen ist, käme eigentlich für jeden von uns, etwas 40-prozentiges gerade recht. Kay Scheffel, berichtet in Kürze hautnah auf YouTube, über die neue Diary Soap "And every Day the Maddin greets", von seinem Abstieg und den Folgen. Wie kommt Schulle mit seiner, ...oder besser, mit keiner neuen Aufgabe klar.



Ob er seine Wunden mit Alkohol reinigt, in Selbstmitleid versinkt, oder wie ein Mann, oder vielleicht doch lieber wie ein Männchen, seinen neuen Aufgaben (den neuen zehn Geboten) gegenüber steht. Wie Maddin auf dem biblischsten aller biblischen Berge, vom Allmächtigen höchstpersönlich seine neuen Gebote erhält, werden Sie exklusiv von uns erfahren. Kay Scheffel ist live dabei und wir wird von dieser Begegnung berichten.



Denn dann ist Maddin, als "Schulle im Auftrag des Herrn" unterwegs. Klappe 1, die Erste - "Ganz schön abgerutscht Herr Schulz" https://youtu.be/_xYJNGpZxYg



Bleiben Sie dran Ihr Kay Scheffel



OTS: Kay Scheffel Show newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129574 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129574.rss2



Pressekontakt: Kay Scheffel Im Pitzling 31 56412 Niedererbach 06485 880203 0170 5437620 k@y-comedy.de info@kayscheffel.de